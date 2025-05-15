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Bitlis'te Minibüs Kazası: 5 Yaralı

Bitlis'te Minibüs Kazası: 5 Yaralı
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Bitlis'in Mutki ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Bitlis'in Mutki ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bitlis merkezden Mutki ilçesine gitmek üzere seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü yolun yağmurdan dolayı kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileye mensup toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve ağır yaralılardan birinin Van'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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