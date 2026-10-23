Bitlis Ahlat'ta kolluk kuvvetleri okul çevresi ve narkotik denetimlerini sürdürüyor

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamu düzeninin, genel güvenlik ve asayişin temini ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla umuma açık yerler, tarihi ve kültürel alanlar ve güvenlik açısından kontrolü gerekli bölgelerde huzur ve asayiş denetimleri devam ediyor.

İlçede emniyet ve jandarma teşkilatları tarafından okul ve çevrelerinde; asayiş, trafik, okul servisi, metruk bina ve narkotik denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya'nın talimatıyla kolluk kuvvetleri koordinasyonu içerisinde yürütülen önleyici tedbir çalışmaları kapsamında, mevzuata aykırı durumların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.

Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizin her noktasında asayiş açısından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarmamızı ve kurallara uyum sağlayan vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı