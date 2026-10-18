Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkisinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkisinde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 ACG 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi, UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı