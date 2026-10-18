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Bingöl-Erzurum karayolunda yoldan çıkan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Bingöl-Erzurum karayolunda yoldan çıkan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AV 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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