Bingöl-Erzurum karayolunda yoldan çıkan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Bingöl-Erzurum karayolunda yoldan çıkan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AV 919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı