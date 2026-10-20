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Bingöl-Erzurum kara yolunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Bingöl-Erzurum kara yolunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardınan ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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