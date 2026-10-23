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Bingöl'de uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı

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Bingöl'de uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı Haber Videosunu İzle
Bingöl'de uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 1 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güven için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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