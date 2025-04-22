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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı, Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı, Kenevir Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda aranan iki şüpheli yakalanırken, 480 adet bardak içerisinde filizlenmiş kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerden biri hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 2 şüpheli yakalanırken 480 adet bardak içerisinde filizlenmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 'Duruşmaya Katılmama' suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Genç ilçesi Doğanca köyü kırsalında uyuşturucu madde imal, ticaretinin ve yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 480 adet bardak içerisinde filizlenmiş kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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