Bingöl'de silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bingöl'de silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 1'i ruhsatsız 3 av tüfeği, 52 tabanca fişeği, şarjör, 114 gram toz esrar, 10,9 gram kubar esrar, 1 kilo 144,8 gram kenevir tohumu ile 8 Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title