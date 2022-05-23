Bingöl'de silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 1'i ruhsatsız 3 av tüfeği, 52 tabanca fişeği, şarjör, 114 gram toz esrar, 10,9 gram kubar esrar, 1 kilo 144,8 gram kenevir tohumu ile 8 Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / 3. Sayfa