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Bilişim dolandırıcılığından aranan M.B., Girne'de yakalandı, 3 gün gözaltında kalacak

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Bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan Türkiye'de aranan M.B., Türk makamlarının iade talebi üzerine 23 Ekim'de Girne'de yakalandı. Zanlı, iade işlemleri için çıkarıldığı Lefkoşa mahkemesinde 3 gün poliste gözaltında kalacak.

Türkiye'de bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık suçundan aranan M.B., Türk makamlarının iade talebi üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde yakalandı.

Türkiye'de hakkında arama kararı bulunan M.B.'nin, Türk makamlarının iade talebi doğrultusunda 23 Ekim'de Girne'de tespit edilerek yakalandığı belirtildi. Zanlı, iade işlemlerinin başlatılması amacıyla Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede konuyla ilgili şahadet veren polis memuru Doğan Tosun, zanlının Türkiye'de bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan arandığını ve Türk makamlarının talebi üzerine gözaltına alındığını aktardı. Polis, zanlının Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlerin başlatılabilmesi amacıyla 2 gün daha poliste kalmasını talep etti. Sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle poliste gözaltında kalmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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