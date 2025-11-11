Haberler

Bilecik Valisi Sözer, Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın baba ocağını ziyaret etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Uçağın içerisindeki 20 personelden biri olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Ongan'ın şehadet haberi ailesine verilirken, baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Sözer, şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a başsağlığı diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
