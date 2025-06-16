Bilecik'te Yaya Yolunda Motosiklet Kullananlara Cezalar Kesildi

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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine toplam 6 bin 320 TL para cezası kesildi ve bir motosiklet trafikten men edildi.

Park içindeki yaya yolunda motosikletle gezenler için gereği yapıldı

Dört motosiklet sürücüsüne 6 bin 320 lira para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz gece bir park içindeki yaya yolunda motosikletle gezenlere para cezası uygulanırken, bir motosiklet ise trafikten men edildi.

Olay geçtiğimiz akşam Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. Park içindeki yaya yolunu kullanarak çevreye tehlike arz edecek şekilde rahatsızlık veren motosikletli grup, emniyetin MOBESA kameralarından tespiti ile plakalarına ceza yazılırken, bir motosiklet ise trafikten men edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "14 Haziran 2025 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı'nda, yaya yolunu kullanarak çevreye tehlike arz edecek şekilde rahatsızlık verdiği tespit edilen motosiklet sürücüleriyle ilgili çalışma başlatılmıştır. Yapılan takip sonucu, söz konusu motosikletlilere toplam 6 bin 320 TL idari para cezası uygulanmış ve bir motosiklet ise trafikten men edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız şekilde sürecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - 3.Sayfa
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