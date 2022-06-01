Bilecik'te seraları hortum vurdu - Haberler

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Bilecik'te seraları hortum vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te seraları hortum vurdu

Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralar oluşan hortumdan zarar gördü.

Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralar oluşan hortumdan zarar gördü.

Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki Yakacık Köyü'ndeki seralarda salatalık üretimi tüm hızıyla devam ederken, bugün seraları hortum vurdu. Şiddetli hortum seraların örtüleri parçalarken, sırık diye tabir edilen demirler de koptu. Sırıklara bağlı olan ipler koparken, çoğu salatalık fidesi de hasar gördü. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmara Bölgesi Bilecik Sakarya Söğüt 3. Sayfa Haberler

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