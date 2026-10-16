Bilecik'te polis, okul çevrelerinde metruk bina ve servis denetimi yapıyor

Bilecik'te öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı denetimler yapılıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okul çevrelerinde geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriyor. Denetimlerde okul çevreleri, metruk binalar ve şüpheli şahıslar kontrol edilirken trafik ekipleri de okul servisleri ile yaya geçitlerinde denetim yapıyor. Trafik, asayiş ve diğer güvenlik birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okul çevrelerindeki genel asayiş durumu da kontrol ediliyor. Denetimlerin yalnızca okul giriş ve çıkış saatleriyle sınırlı kalmadığı, gün boyunca devam ettiği belirtildi.

Emniyet ekiplerinin, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı