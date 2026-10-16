Haberler

Bilecik'te polis, okul çevrelerinde metruk bina ve servis denetimi yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te polis, okul çevrelerinde metruk bina ve servis denetimi yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim yapıyor. Okul çevreleri, metruk binalar ve şüpheli şahıslar kontrol edilirken trafik ekipleri okul servisleri ile yaya geçitlerini denetliyor; denetimler gün boyu sürüyor.

Bilecik'te öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı denetimler yapılıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okul çevrelerinde geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştiriyor. Denetimlerde okul çevreleri, metruk binalar ve şüpheli şahıslar kontrol edilirken trafik ekipleri de okul servisleri ile yaya geçitlerinde denetim yapıyor. Trafik, asayiş ve diğer güvenlik birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okul çevrelerindeki genel asayiş durumu da kontrol ediliyor. Denetimlerin yalnızca okul giriş ve çıkış saatleriyle sınırlı kalmadığı, gün boyunca devam ettiği belirtildi.

Emniyet ekiplerinin, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence

Seren Serengil’den sel yorumu: Allah kızmaya başladı bence
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocağa yemek koyup uyuyakaldı, kendisini kurtaran ekiplere 'Borcum ne kadar?' diye sordu

Yaptığı ayrı, kurtarıldıktan sonra sorduğu ayrı 'pes' dedirtti
Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Hayat arkadaşı Alpay’ın vasiyetini açıkladı! Defin yeri krize dönüştü
Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Ünlü sanatçıdan acı haber
Sel sularında mahsur kalanların imdadına kepçesiyle yetişti

Herkes kaçarken o görür görmez sel sularının ortasına daldı