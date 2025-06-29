Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü

Ülke genelinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor. Havalar ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısında ciddi bir artış var. Sadece Cuma ve Cumartesi günleri 150 orman yangını çıktı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü Çiftlik köyünde alevlerin sıçradığı tarla ve otlar ise çalışmalara gönüllü olarak katılan derneklerce söndürüldü. Köydeki 6 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

KÖY KÜL OLDU

Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı. Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki 2 ev dışındaki tüm evler alevlere teslim oldu. Henüz alevlerin söndürülmediği köyde evlerde bulunan eşyalar ve tüpler nedeniyle küçük patlamalar da meydana geldi. Tahliye kararının ardından köydeki evini kontrole geldiğini ifade eden Sebahattin Kaya, "Dün yangının çıktığını duyunca dün gelmeye çalıştık ama köye ulaşamadık. Bu sabah geldiğimizde köyümüz alev topuna dönmüştü. Yangın evime 2 metre kala söndürüldü. İki saat daha geç kalınsa benim evim de yanacaktı. Köydeki geri kalan tüm evler, tarım aletleri her şey yandı. Girişteki iki ev hariç tüm ağıllar, samanlıklar, evlerin eklentileri yandı. Hala da yanıyor" dedi.

"ARTIK BURADA YAŞAM OLMAZ"

Köyün 1994 yılındaki orman yangınında da büyük hasar aldığını anlatan Kaya, "Bizim çocukluğumuzu geçtiği yer. Burada ömrümüz geçti ve şu an hiçbir şey kalmadı. Artık burada yaşam olmaz, mümkün değil. Çünkü burada hiçbir şey kalmadı. Orman yangınını biliyordum ama köyün halini bu kadar kötü beklemiyordum. Orman yangınından kozalak sıçradı ve evlerin etrafındaki otlar ve samanlar tutuştu. Onlar yangını tetikledi. Burası tehlike nedeniyle dün tahliye edilen köylerden" diye konuştu.

OSMANELİ İLÇESİNE DE SIÇRADI; BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Sakarya'dan sıçrayan alevlerin teslim aldığı Gölpazarı ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bu kez Osmaneli ilçesinde de orman yangını çıktı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangından sıçradığı belirtilen Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ndeki orman alev aldı. Yangında bir tavuk çiftliği ile Kaşıkçı Mahallesindeki bazı evler zarar gördü. Mahalle, valilik kararıyla boşaltıldı. Alevlere Osmaneli Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri havadan ve kararan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

MANİSA

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale başlatıldı. Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma Genel Komutanlığı, 27-28 Haziran tarihlerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu soruşturmalar kapsamında toplam 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.