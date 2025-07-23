Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın kısmen kontrol altına alınmasına rağmen Medetli köyünde yeni bir yangın çıkması durumun ciddiyetini artırdı.

Bilecik'te Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde orman yangını başladı.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyü mevkisinde alevlerin yükselmesiyle yeniden büyüdü. Ekipleri bu yangına müdahale ederken, ilçeye bağlı Medetli köyü girişinde ayrı bir orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale başlarken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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