Bilecik'te Orman Yangını, 4 Köy Tahliye Edildi

Bilecik'te Orman Yangını, 4 Köy Tahliye Edildi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tahliye edildi. Yangın, YHT besleme trafosuna yaklaşınca tedbir alındı ve ekipler gece boyunca nöbet tuttu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 köyün boşaltıldığı büyük orman yangını sonrası alevler YHT besleme trafosuna yaklaşınca tedbir alındı.

Önceki gün Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına almıştı. Geyve'den Bilecik'in Osmaneli ilçesine doğru ilerleyen yangın bölge halkını teyakkuza geçirdi. Bölgede tedbir amaçlı Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tahliye edildi. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede bu sabah alevler yerini dumanlara bırakırken, Kazancı köyünde öğleden sonra alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgeye su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Dün gece tedbir amaçlı seferler yavaşlatıldı

Öte yandan, dün gece Osmaneli ilçe girişinde YHT hattını besleyen büyük trafoya alevler yaklaşınca ekipler harekete geçti. Gece boyunca bölgede nöbet tutan ekipler, muhtemel bir yangına karşı elektrik akışını keserek, bölgeye Arifiye'den besleme yaptı. YHT seferlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, seferlerde küçük gecikmeler meydana geldi. Ekipler bugün alevlerin yön değişmesi ile bölgede nöbeti bırakarak, normal çalışmalarına döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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