Haberler

Bilecik'te trafik güvenliği için motosiklet ve ATV denetimi

Bilecik'te trafik güvenliği için motosiklet ve ATV denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te gerçekleştirilen denetimlerle, motosiklet ve ATV kullanıcılarının trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi amaçlandı. Sürücülerin kask ve koruyucu ekipman kullanımı kontrol edildi.

Bilecik'te trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet ve ATV kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik il merkezinde, trafikte can kayıplarının önlenmesi ve sürücülerde farkındalık oluşturulması amacıyla motosiklet ve ATV kullanıcılarına yönelik denetimler yapıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülerin kask ve koruyucu ekipman kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler sırasında kask ve koruyucu ekipmanları eksik olan sürücüler hem bilgilendirildi hem de mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulandı. Yetkililer, güvenli bir yolculuğun kurallara uyan ve bilinçli sürücülerle mümkün olduğuna dikkat çekti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Unutma, kendini korumak elinde. Ekipmanını tam kullan, yolda güvenle ilerle" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
title