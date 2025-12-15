Bilecik'te trafik güvenliği için motosiklet ve ATV denetimi

Bilecik'te trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet ve ATV kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik il merkezinde, trafikte can kayıplarının önlenmesi ve sürücülerde farkındalık oluşturulması amacıyla motosiklet ve ATV kullanıcılarına yönelik denetimler yapıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülerin kask ve koruyucu ekipman kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler sırasında kask ve koruyucu ekipmanları eksik olan sürücüler hem bilgilendirildi hem de mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulandı. Yetkililer, güvenli bir yolculuğun kurallara uyan ve bilinçli sürücülerle mümkün olduğuna dikkat çekti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Unutma, kendini korumak elinde. Ekipmanını tam kullan, yolda güvenle ilerle" ifadelerini kullandı. - BİLECİK