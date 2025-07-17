Bilecik'te Hırsızlık Olayı ve Sonrası Kargaşa

Bilecik'teki bir BİM mağazası müdürü, iddiaya göre, hırsızlık yapan küçük yaştaki kızı fark edip telefonu ve çantasına el koydu. Serbest bırakılan kızın araması üzerine olay yerine gelen babası ve mağaza müdürü arasında çıkan daha sonra adliye çıkışı devam eden kavgalarda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olaylarla ilgili 2 kişi tutuklanırken, gözaltına alınan 2 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan bir BİM mağazasında meydana geldi. 18 yaşından küçük bir kız çocuğu mağazaya müşteri olarak geldi. Mağaza müdürü G.S. kızın şüpheli tavırlarından şüphelenmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyince kızın bir kaç ürünü çantasına attığını gördü. Ardından kızın yanına giden mağaza müdürü kızın cep telefonu, çantasını alarak serbest bıraktı. Bölgede bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen kız, Balıkesir'de oturan babasını arayarak haber verdi. Baba S.Ö. yanına aldığı 2 arkadaşı ile yola çıkarak Bilecik'e geldi. Kızı ve 2 arkadaşıyla birlikte BİM mağazasına giden baba, mağaza müdürünü darp etti. Polis tarafları gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, 2 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye sonrası kavga çıktı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan babanın arkadaşları ile BİM mağazası müdürünün arkadaşları Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Ardından iki grup arasında yeniden kavga başlarken, yaşanan olaylarda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Yaşanan ikinci olayda gözaltına alınan 3 kişiden K.K. tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişinin sorgusuna devam ediliyor. - BİLECİK