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Bonzai ile yakalanan ehliyetsiz sürücüye 200 bin TL ceza

Bonzai ile yakalanan ehliyetsiz sürücüye 200 bin TL ceza
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Bilecik'te Narkotik ekiplerince durdurulan bir şahısta bonzai ele geçirildi. Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te yapılan denetimde üzerinde bonzai yakalanan ehliyetsiz sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinde muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan yapılan kontrollerde şahsın ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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