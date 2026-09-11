Haberler

Bilecik’te eğitim yılı öncesi okul güvenliği için iş birliği

Bilecik’te eğitim yılı öncesi okul güvenliği için iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te eğitim yılı öncesi okul güvenliği için iş birliği yapıldı.

Bilecik'te eğitim yılı öncesi okul güvenliği için iş birliği yapıldı.

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılının güven ve huzur içerisinde geçirilmesi amacıyla okul güvenliğine yönelik toplantı gerçekleştirildi. Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen toplantıya Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Okul Müdürü Sami Aygün ve öğretmenler katıldı. Toplantıda öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanması, okul ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ile kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı

Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden orduya talimat
Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar
Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi

Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Mezar açma işlemi iptal edildi
Görevden alınan eski KKTC Bakanı Arıklı: Herhangi bir sorumluluğum varsa bırakırım

Görevden alınan eski Bakan Arıklı: Sorumluluğum varsa bırakırım
Altın yatırımcıları bu saati bekliyor! Kritik veri bugün açıklanacak

Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
İsrail'den Hamas'a nokta operasyon! Üst düzey isim böyle öldürüldü

Üst düzey isme kanlı pusu!
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Rakibi sahadan sildiler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Bunu kimse tahmin edemezdi