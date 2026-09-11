Bilecik’te düzensiz göçe geçit yok

Bilecik'te polis ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik uygulama yaptı. Park ve bahçe çevreleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yol güzergahlarında gerçekleştirilen denetimlerde kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bilecik'in huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı