Bilecik'te BİM Mağazasında Yaşanan Hırsızlık Olayı Sonrası Kavga: 5 Tutuklama

Bilecik'te BİM Mağazasında Yaşanan Hırsızlık Olayı Sonrası Kavga: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir BİM mağazasında yaşanan hırsızlık iddiaları sonrası çıkan kavgalarda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Baba, kızını mağaza müdüründen savunmak isterken kavga çıktı.

Bilecik'te, BİM mağazasında yaşandığı iddia edilen hırsızlık olayının ardından çıkan kavgalarda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan bir BİM mağazasında meydana geldi. Mağazada 18 yaşından küçük bir kız çocuğu ile mağaza müdürü arasında yaşanan bir olay sonrası tartışma yaşandı. Olay sonrası kız, Balıkesir'de oturan babasını arayarak haber verdi. Baba S.Ö. yanına aldığı 2 arkadaşı ile yola çıkarak Bilecik'e geldi. Kızı ve 2 arkadaşıyla birlikte BİM mağazasına giden baba, mağaza müdürünü darp etti. Polis tarafından gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, 2 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye sonrası kavga çıktı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan babanın arkadaşları ile BİM mağazası müdürünün arkadaşları Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Ardından iki grup arasında yeniden kavga başlarken, yaşanan olaylarda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Yaşanan ikinci olayda gözaltına alınan 4 kişiden K.K. tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

3 kişi daha tutuklandı

Gözaltında bulunan C.Ç., Y.Ç. ve H.S. ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
MHP'li Feti Yıldız'ın odasında dikkat çeken detay! Öcalan'ın kitabı masasında

Yeni sürecin yansımaları! MHP'nin ağır topunun önündeki kitaba bakın
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı

TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.