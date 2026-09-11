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Bilecik’te başarılı emniyet personelleri ödüllendirildi

Bilecik’te başarılı emniyet personelleri ödüllendirildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından, başarılı emniyet personelleri ödüllendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından, başarılı emniyet personelleri ödüllendirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, görevlerinde gösterdikleri gayret ve başarılı çalışmalar nedeniyle Başarı Belgesi ile taltif edilen personellerle bir araya geldi. Düzenlenen törende, Başarı Belgesi almaya hak kazanan personele belgeleri İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından takdim edildi. Personelleri tebrik eden Çağlar, görevlerini özveri, gayret ve yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getirmelerinden dolayı teşekkür etti. Çağlar, personellerin görevlerindeki başarılarının artarak devam etmesi ve bundan sonraki çalışmalarında da üstün başarılar elde etmeleri temennisinde bulundu.

Tören, başarı belgesi alan personellerin tebrik edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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