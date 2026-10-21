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Bilecik Gölpazarı'nda yağışla kayganlaşan yolda otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı

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Bilecik Gölpazarı'nda yağışla kayganlaşan yolda otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gölpazarı-Yenipazar kara yolunda, ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sümeyra B. yönetimindeki 11 EK 300 plakalı otomobil, Gölpazarı'ndan Yenipazar yönüne seyir halindeyken yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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