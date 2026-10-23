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Bilecik Gölpazarı'nda traktör sürücüleri reflektör ve ROPS konusunda bilgilendirildi

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Bilecik Gölpazarı'nda traktör sürücüleri reflektör ve ROPS konusunda bilgilendirildi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma, Beşevler Mahallesi'nde traktör sürücülerine trafik kurallarını hatırlattı. Bilgilendirmede üçgen reflektör bulundurmanın önemi ve devrilmeye karşı koruyucu ROPS demirinin kullanımı anlatıldı.

Bilecik'te traktör sürücülerine jandarma ekipleri tarafından trafik kuralları hatırlatıldı.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 6'ncı Jandarma Trafik Timi tarafından Beşevler Mahallesi mevkiinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Faaliyet kapsamında sürücülere trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Traktörlerde üçgen reflektör bulundurulmasının önemi ve devrilmeye karşı koruyucu yapı (ROPS) demirinin kullanımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca sürücülere genel trafik kuralları hatırlatıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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