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Bilecik Bozüyük'te polis 52 vatandaşa sahte para ve dolandırıcılık uyarısında bulundu

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Bilecik Bozüyük'te polis 52 vatandaşa sahte para ve dolandırıcılık uyarısında bulundu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları bilgilendirdi. Çalışmada KADES ve iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı önlemler anlatıldı, 52 vatandaşa bilgi verilip broşür dağıtıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para uyarısı yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Çalışma kapsamında Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ve kullanımı, sahte para, dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ve genel güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından 52 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, konuyla ilgili broşürler de dağıtıldı.

Vatandaşların dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçli hareket etmelerinin ve şüpheli durumlarda dikkatli davranmalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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