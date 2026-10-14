Bilecik Bozüyük'te eczanelere dolandırıcılık ve KADES bilgilendirmesi yapıldı

Bilecik Bozüyük'te eczanelere dolandırıcılık ve KADES bilgilendirmesi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'ndeki eczaneleri ziyaret ederek vatandaşları dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ve KADES hakkında bilgilendirdi. Bilgilendirmede broşür dağıtıldı; polis ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'nde bulunan eczaneleri ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlara dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi. Ekipler, bilgilendirme kapsamında broşür dağıttı.
Polis ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı