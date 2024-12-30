Beyoğlu'nda Gençlerin Tehlikeli Paten Yolculuğu Kamerada
Beyoğlu Kabataş'ta patenle seyir halindeki araçların arasından geçen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı ve çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Beyoğlu Kabataş'ta patenle tehlikeli yolculuk yapan gençler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, 21 Aralık tarihinde paten süren bir grup genç, kendilerini ve sürücüleri tehlikeye attı. Seyir halindeki araçların arasından ilerleyen gençler, adeta ölümle burun buruna geldi. Bazı sürücüler ani fren yapmak zorunda kalırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL