Beykoz'da makas atan sürücü kamerada

Beykoz'da makas atarak önündeki aracı sıkıştıran sürücü kamerada

İSTANBUL - Beykoz Kavacık'ta makas atarak ve önündeki aracı sıkıştırarak ilerleyen araç sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 14 bin 258 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik denetimler yapmaya devam ediyor. Ekipler, 23 Nisan tarihinde O-2 Kuzey Kavacık mevkiinde makas atarak ve önündeki aracı sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşüren 45 AGP 545 plakalı araç sürücüsü B.K.'yı tespit etti. Sürücü B.K. hakkında 'makas atmak', 'emniyet şeridini kullanmak', 'saygısız araç kullanmak' ve 'yakın takip' maddelerinden toplamda 14 bin 258 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan sürücü, Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliği'ne gönderildi.