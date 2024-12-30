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Beykoz'da Emniyet Şeridi İhlali: Sürücü Kasıtlı Olarak Üç Kez Çarptı

Beykoz'da Emniyet Şeridi İhlali: Sürücü Kasıtlı Olarak Üç Kez Çarptı
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Beykoz Kavacık Kavşağı'nda emniyet şeridini ihlal eden bir sürücü, yol vermeyen araca üst üste üç kez çarparak hasar verdi. Olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

Beykoz'da emniyet şeridini ihlal eden sürücü, kendisine yol vermeyen araca üst üste üç kez çarptı. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, Beykoz Kavacık Kavşağı'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre şeridinde seyir halinde olan otomobile, emniyet şeridinden ilerleyen 34 RS 1854 plakalı araç, yol vermemesi nedeniyle çarptı. Öndeki sürücünün durmaması üzerine emniyet şeridi ihlali yapan otomobil, üst üste üç kez kasıtlı şekilde çarparak araca hasar verdi. O anlar ise araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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