Beykoz Belediyesi'nde soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Soruşturma sürerken Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunma ortaya çıktı.

"İBB EKİBİNİN BİZE OPERASYONU"

Gümüş savunmasında, "Ben bu konuda daha önce vermiş olduğum savunmalarımı aynen tekrar ederim. Fidan Gül'ün ifadeleri doğru değildir. Onur Demirci ve Mustafa Karadağ'ı simaen tanıyorum. Alaattin Bey'in odasında Fidan Gül ile bu şahısların tanışması olayı gerçekleşmemiştir. Bunlar Fidan Gül'ün uydurmalarıdır. Bütün bu olanları Beylikdüzü ve İBB ekibinin bize karşı operasyonudur." dedi.

PARTİ İÇİ ÇEKİŞME

Gümüş ifadesinde parti içi çekişme iddiasında bulunarak, "Beykoz'da doğmuş Beykozlu bir Belediye Başkanına yakışıksız ithamlarda ve beyanlarda bulunmaktadırlar. Bunu da Beykoz Belediye Meclisi'nde bulunan ve Beylikdüzü ekibiyle hareket eden şahıslarla beraber gerçekleştirmektedirler. Kısacası partinin kendi içindeki bir iç çekişmesidir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Beykoz Belediyesine kendi ekibini dayattığını söyleyen Gümüş, "Belediye Başkan Yardımcısı olan Bilgehan Murat Miniç, Başkan Alaattin Bey'e karşı bir tutum sergileyerek gruplaşmaya gitmiştir. Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediyesi'ne kendi ekibini dayatmıştır. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Tonguç Çoban ve Yavuz Saltık yerel seçimlerin hemen ardından beni bizzat arayarak tehdit ettiler." iddiasında bulundu.

"İMAMOĞLU VE EKİBİ KUMPAS KURDU"

Gümüş ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anki Belediye Başkanı olan Özlem Vural Gürzel, Beykoz'daki tüm haberleri Fidan Gül ile beraber İBB ekibine ispiyonluyorlardı. Bu şekilde Beykoz Belediyesi neredeyse ikiye bölünmüştü diyebilirim. Bu sebeple bizlere karşı husumet besleyerek iftirada bulunmuş olabilir. Zaten kendisi Belediye Başkan Yardımcısı olduğu için gerçekleşen ihaleler de Fidan Gül'ün sorumluluğu altındadır. Ben Belediyede görevliyken o dönemde teftiş geçirdik ve usulsüz bir şey olmasın diye resmi yazı yazarak her şeyin denetlenmesini ben kendim istedim, usulsüz herhangi bir işlem yapmadım. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, bana ve Başkan Bey'e kumpas kurduğunu düşünüyorum."