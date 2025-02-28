Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in de aralarında bulunduğu zanlıların ifadeleri alınmaya başlandı

İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 20 kişi, sabah saatlerinden itibaren polise ifade vermeye başladı.

Dün Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü de dahil 6 belediye ve 15 firma yetkilisi olmak üzere 21 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele birimlerince gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin bu sabah saatlerinden itibaren polise ifade vermeye başladıkları öğrenildi.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Diğer 17 şüpheliye ise "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçları isnat ediliyor. - İSTANBUL