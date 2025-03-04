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Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

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Hakkında açılan ihale soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabaha karşı gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Köseler'in saat 06.00'da tarifeli uçakla Ankara'ya gideceği için saat 04.00'te uyanık olduğu ve takım elbiseli halde 04.45'te zili çalan polislere kapıyı açtığı öğrenildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere 21 şüpheli "İhaleye fesat karıştırma" ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 27 Şubat'ta gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen sanıklar hakim karşısına çıkmış, 13 kişi tutuklanarak Paşakapısı Cezaevi'ne gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, "İhaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in polis ekiplerini takım elbiseyle kapıda karşıladığı görüldü. Ayrıca Köseler'in sabah saat 06.00'da Ankara'ya tarifeli uçakla gideceği için saat 04.00'te ayakta olduğu, giyinik halde 04.45'te zili çalan polise kapıyı kendi açtığı öğrenildi.

Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGalactic Konsey:

O kadar malınız mülkünüz var daha ihaleye fesat karıştırmaya bu yaştan sonra hırsız damgası yiyip hapse girmeye ne gerek var?

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