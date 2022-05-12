Beşiktaş'ta yol ortasında taksicilerin müşteri kavgası! Trafiği de riske attılar

Taksicilerin müşteriler için yaptıkları tartışma ve kavgalara bir yenisi Beşiktaş'ta eklendi. Müşteri için olduğu bildirilen kavgada taksiciler trafiği hiçe sayarak caddeyi ringe dönüştürdüler.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde dün öğlen saatlerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti. Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti. Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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