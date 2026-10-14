Beşiktaş'ta sağanak yolları göle çevirdi, Zincirlikuyu alt geçidi trafiğe kapandı

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İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı. Zincirlikuyu'da alt geçidi su basınca yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Yollar göle döndü, trafik kilitlendi. Beşiktaş Zincirlikuyu'da bulunan alt geçidi de su bastı. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı