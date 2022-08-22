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Beşiktaş'ta çocuğuyla dilenen baba yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Beşiktaş'ta çocuğuyla dilenen baba yakalandı İstanbul polisleri, yaptığı çalışma çerçevesinde Beşiktaş'ta aralarında öz çocuğuyla dilenen babanın da olduğu çok sayıda dilenciyi gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta çocuğuyla dilenen baba yakalandı

İSTANBUL - İstanbul polisleri, yaptığı çalışma çerçevesinde Beşiktaş'ta aralarında öz çocuğuyla dilenen babanın da olduğu çok sayıda dilenciyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İstanbul genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde çeşitli bahanelerle, öz çocuğuyla birlikte dilenen R.O.ve yine dilenenlerden biri olan H.A.A.isimli şahıslar, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan sorgulamada "Kasten Yaralama, Tehdit-Hakaret, Çocuk Kaçırma, Güveni Kötüye Kullanma" gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Beşiktaş 3. Sayfa Haberler

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