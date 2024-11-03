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Beşiktaş'ta Çatı Yangını

Beşiktaş'ta Çatı Yangını
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Beşiktaş'ın Vişnezade Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anları cep telefonuna yansıdı.

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Özgür Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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