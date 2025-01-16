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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, adliyeye sevk edildi. 'İhaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli arasında yer alan Akpolat sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize etmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri tamamlanan 40 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCILIĞA ÇIKARILACAK

Adliyeye sevk edilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı. Akpolat sağlık kontrolleri sonrasında 40 kişiyle birlikte savcılığa çıkarılacak.

AHMET ÖZER'İN İŞLEMLERİ CEZAEVİNDE YAPILIYOR

Bu arada, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in işlemlerinin de cezaevinde yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

yeni taktik bu ihaleye fesat karıştırmak kayyum ataması istanbul böyle alacaklar bu gidişle

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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

CHPKKK BU ÜLKE İÇİN BEKA SORUNUDUR.

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