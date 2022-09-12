Üye Girişi
Haberi Paylaş

Benzin kaçağından yanan aracın sürücüsü kıl payı kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Benzin kaçağından yanan aracın sürücüsü kıl payı kurtuldu

Eskişehir'de benzin kaçağından dolayı yanan bir otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücüsü arkasından gelen aracın selektör yaparak uyarmasıyla kıl payı kurtuldu.

Eskişehir'de benzin kaçağından dolayı yanan bir otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücüsü arkasından gelen aracın selektör yaparak uyarmasıyla kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Baksan Sanayi Sitesi'nde hareket halindeki bir otomobilde benzin kaçağı meydana geldi. Arkasından gelen başka bir aracın selektör yaparak uyarısıyla yol kenarında duran otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Araç sürücüsü ise yangın esnasında araç içinde kalmaktan kıl payı kurtuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title