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Bayrampaşa'da trafikte birbirine saldıran 4 kişiye 720 bin lira ceza verildi

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Bayrampaşa'da 3 Ekim'de trafikte tartışan ve araçlarından inerek birbirlerine saldıran 4 kişiye toplam 720 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. İki sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

Bayrampaşa'da trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek birbirlerine fiziksel saldırıda bulunan 4 kişiye toplam 720 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. İki sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araçlar da 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ekim tarihinde Bayrampaşa'da meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yapıldı. Çalışmada, Kartaltepe Mahallesi'nde trafiğin yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan iki kişinin trafikte tartıştığı, ardından araçlarından inerek birbirlerine fiziksel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Kimlik bilgileri belirlenen araç sürücüleri M.B. (19) ve Y.E.B. (30) ile yolcu konumunda bulunan H.B. (56) ve E.Ş. (30) yakalandı.

Şahıslara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında toplam 720 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. İki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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