Üye Girişi
Haberler

Bir anda yolun ortasına yatan adamın üstünden araba geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da alkollü bir şahıs, yolun ortasına boylu boyunca yatınca olanlar oldu. Yoldan gelen bir otomobil, arkadan gelen araba sebebiyle duramayınca yerde yatan adamın üstünden geçti. Yaralı kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da alkollü olduğu iddia edilen ve yolun ortasına yatan adama otomobil çarptı. Arabanın çarpması sonrası yaralanan şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, alkol aldıktan sonra yolun ortasına yattı. O esnada seyir halindeki bir sürücü, şahsı son anda fark edip yavaşlarken, arkadan gelen başka bir otomobil, alkollü şahsa çarparak üzerinden geçti. Çarptıktan sonra aracından inen sürücü yerde yatan şahsı gördü. Sürücü daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bayrampaşa'da Alkollü Adamın Yol Ortasında Uyuması Kaza Sebebi Oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan kişinin vücudunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, alkollü olan kişinin ayakta duramadığı daha sonra da yere yattığı görüldü. Bir başka araç sürücüsünün alkollü kişiyi görüp yavaşladığı, yerde yatan adamı fark etmeyen bir başka araç sürücüsünün de şahsa çarparak üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Görüntülerde araçtan inen sürücünün polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği de kaydedildi. Yaşanan olay sonrası çarpan otomobil sürücüsün serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bir anda yolun ortasına yatan adamın üstünden araba geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Bayrampaşa Otomobil Kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir

Kabinedeki bazı isimler topun ağzında
Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.