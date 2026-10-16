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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 385 gram madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 385 gram madde ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Bayburt'ta uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda iki adrese baskın yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 385 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen iki adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, düzeneğe ait çok sayıda suç unsuru, 385 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile fişekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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