Bayburt'ta kuyumcunun 130 bin lira dolandırılmasında 4 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

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Bayburt'ta bir kuyumcunun 130 bin lira dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun dolandırıldığına ilişkin ihbar ve müracaat üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Gaziantep'te bulunduğunu tespit eden ekipler, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.A.'nın yapılan sorgulamasında 20 ayrı suç dosyasından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı