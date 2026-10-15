Haberler

Bayburt'ta kuyumcunun 130 bin lira dolandırılmasında 4 şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta kuyumcunun 130 bin lira dolandırılmasında 4 şüpheli Gaziantep'te yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta kuyumcunun 130 bin lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmada Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin 20 ayrı suç dosyasından arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bayburt'ta bir kuyumcunun 130 bin lira dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun dolandırıldığına ilişkin ihbar ve müracaat üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Gaziantep'te bulunduğunu tespit eden ekipler, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.A.'nın yapılan sorgulamasında 20 ayrı suç dosyasından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan şarkıcı Murat Boz, botla kurtarıldı

Stüdyoda saatlerce mahsur kalmıştı! Dalgıçlar geldi, kurtarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bir dönem resmen kapandı
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
Ortalık karıştı! Vlahovic'e ülkesi Sırbistan'dan sert tepki

Ortalık karıştı! Vlahovic'e ülkesi Sırbistan'dan sert tepki
Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı

Ne altın ne mücevher! 1 kilo bal 400 bin TL'ye satıldı
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi

Bakan Çiftçi, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var