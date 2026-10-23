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Batman Öğretmenevi mevkiinde iki grubun kavgası polis müdahalesiyle büyümeden bitti

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Batman Öğretmenevi mevkiinde iki grubun kavgası polis müdahalesiyle büyümeden bitti Haber Videosunu İzle
Batman Öğretmenevi mevkiinde iki grubun kavgası polis müdahalesiyle büyümeden bitti
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Batman Öğretmenevi mevkiinde dün gece saat 21.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı büyümeden sonlandırdı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

Batman'da iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 21.30 sıralarında Batman Öğretmenevi mevkiinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı. Olayın büyümesini önleyen ekipler, muhtemel bir gerginliğe karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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