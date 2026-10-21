Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Batman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman merkezli Van, Hakkari Yüksekova ve Mersin'deki 18 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

BATMAN (İHA) – Batman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Soruşturma sürecinde gerçekleştirilen 44 ara yakalamada toplam 420,79 gram sentetik kannabinoid, 19,4 gram metamfetamin, 12,9 gram eroin, 7 kilo 400 gram skunk ve 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen deliller ve yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından 19 Ekim 2026 tarihinde Batman merkezli olarak Van, Hakkari Yüksekova ve Mersin illerinde belirlenen 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin'in ölümü sonrası nefret paylaşımlarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan nefret paylaşımlarına sessiz kalmadı
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

Sigorta sektöründe deprem! Dev şirket için iflas talep edildi
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti

Her firavunun bir Musa'sı vardır! Herkesi yenen takımı parçaladılar