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Batman Kozluk'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi Çetin Emeç Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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