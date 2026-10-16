Batman Gercüş'te pikap büyükbaş hayvana çarptı, hayvan yaralandı

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Batman'ın Gercüş ilçesine pikabın çarptığı büyükbaş hayvan yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 06 DAA 830 plakalı pikap, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hayvan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ve vatandaşlar, yaralı hayvana müdahalede bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı