Batman'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Çocuğa Otomobil Çarptı

Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 17 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 13.10 sıralarında Diyarbakır Caddesi Öğretmen Evi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı çocuk özel bir araçla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN