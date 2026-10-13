Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Batman'da üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 Ekim'de il otogarında bir şahıs üzerinde yapılan aramada 165 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 10 Ekim'de başka bir şahıs üzerinde yapılan aramada ise 21,42 gram eroin ve 87,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili yakalanan 2 şahıs adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı