Batman'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Batman'da Park Halindeki Otomobil Yandı
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Batman'ın Karşıyaka Mahallesi'nde park halindeyken aniden alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da park halindeyken yanan otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobil aniden alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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